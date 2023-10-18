اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني جر مصر للحرب ضد إسرائيل

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

مصر على موقفها الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه ونضال شعبه

«السيسى»: تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعنى جر مصر للحرب ضد إسرائيل

الرئيس: تصفية القضية فى غاية الخطورة.. وما يحدث لا يستهدف «حماس» إنما لدفع سكان غزة للهجرة إلى مصر.. والمستشار الألمانى: القيادة المصرية تبذل جهوداً كبيرة للتهدئة

الرئيس الأمريكى: إسرائيل وافقت على دخول المساعدات إلى سكان قطاع غزة من مصر

مئات الشهداء والمصابين فى مجزرة «المعمدانى».. ومظاهرات غاضبة حول العالم

المؤسسات الدينية تدين المجزرة ضد المدنيين.. و«البرلمان»:«الاحتلال» أضاف جريمة جديدة لسجلاته

«مدبولى»: نُرحب بأن نكون مركزاً تجارياً لدول «الحزام والطريق»

رئيس الوزراء: إجراءات لتسهيل حركة الشحن والتجارة بين الدول الأعضاء فى المبادرة دون عوائق

تم تنفيذها خلال الـ10 سنوات الماضية الإسماعيلية

مشروعات عملاقة غيّرت وجه «عروس القناة»

«حياة كريمة».. تطوير «البنية التحتية» وتحويل القرى إلى مراكز حضارية

مواطنون: توصيل المياه والكهرباء وإنشاء طرق وتطوير وحدات صحية ومستشفيات

الصفحة الثانية

«الصحة»: إصدار 376 ألف قرار علاج بـ2.99 مليار جنيه الشهر الماضى

توفير 100 ألف جرعة من لقاح الالتهاب الكبدى «B» للكبار و300 ألف من مصل «الكلب» بفروع «فاكسيرا».. وصرف الأدوية لـ4800 مريض بالمجان

«الفيل»: بنك الدم بالشركة يوفر جميع الفصائل والمكونات من «بلازما وصفائح»

مباحثات بين مصر وكوريا الجنوبية لتعزيز التعاون فى التصنيع العسكرى

وزير التعليم: سنحقق عاماً دراسياً آمناً للطلاب والعاملين

«حجازى»: توفير الدعم للمجموعات المدرسية.. ونتواصل مع أولياء الأمور لمتابعة مستوى الطالب

«صلاح الدين»: معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية فرصة لتبادل الخبرات فى الدفاع والتسليح

إتاحة منصات البث المباشر والاستعانة بأفضل المعلمين فى قنوات «مدرستنا».. وطرح مواد تدريبية مجاناً للمناهج المختلفة على موقع الوزارة

وزير الإسكان يشدد على تقييم أداء شركات تشغيل «مياه العبور»

«الجزار» يمنح الشركات المسئولة عن التشغيل والصيانة مهلة أسبوع لتحسين معدلات الأداء بالمحطة

الصفحة الثالثة

مصر قالت كلمتها

12 يوماً من العدوان الإسرائيلى ضد المدنيين فى قطاع غزة تخلّف آلاف الشهداء والجرحى

«السيسى»: نرفض تصفية القضية الفلسطينية ومحاولات التهجير القسرى

الرئيس: نقل الفلسطينيين من غزة إلى سيناء معناه نقل فكرة المقاومة والقتال من القطاع إلى أراضينا

الاحتلال يمنع إقامة دولة مستقلة.. ومصر على موقفها الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه

تصفية القضية فى غاية الخطورة.. وما يحدث لا يستهدف «حماس» إنما لدفع السكان للهجرة إلى مصر

ندين الأعمال العسكرية ضد المدنيين واستمرار القصف يهدد بتوسيع رقعة الصراع

خالص التعازى فى ضحايا القصف الوحشى على مستشفى المعمدانى.. وأطالب المجتمع الدولى بالتدخل لوقف استهداف المدنيين

المستشار الألمانى: الرئيس «السيسى» يبذل جهوداً كبيرة لتهدئة الأوضاع

الصفحة الرابعة

الأحزاب تعلن دعم القيادة السياسية: «حل الدولتين» المخرج الوحيد للصراع

«مستقبل وطن»: مصر تحافظ على حقوق الفلسطينيين.. و«المؤتمر»: تصريحات الرئيس واضحة ولا تحتمل التأويل وتعبر عن الموقف المصرى الداعم للقضية

«التجمع»: لا أحد يزايد على موقف مصر.. و«الوفد»: نساند القيادة السياسية فى موقفها.. و«مصر أكتوبر»: المصريون لن يسمحوا بتحويل سيناء لمسرح عمليات عسكرية

المؤسسات الدينية تدين مجزرة الاحتلال وتثمّن موقف مصر لوقف الحرب

وكيل «مشيخة الأزهر»: الدفاع عن الأرض والعرض والاستشهاد فى سبيل الله حق وأمانة الكنيسة تفتح باب المساعدات لدعم القطاع.. و«الإنجيلية»: قصف المستشفى تجاوزٌ للقانون الدولى

الرئيس السيسى.. كشف أبعاد تصفية القضية الفلسطينية

بأى ذنب قُتل؟

الصفحة الخامسة

مئات الشهداء والمصابين فى مجزرة «المعمدانى».. ومظاهرات غاضبة بالعالم

مجلس الأمن يفشل فى وقف إطلاق النار للمرة الثانية بسبب «الفيتو الأمريكى».. و«بايدن»: إسرائيل وافقت على دخول المساعدات إلى غزة من مصر

«البرلمان»: «الاحتلال» أضاف جريمة جديدة لسجلاته لن «تنساها الأمة»

اعتصام لـ«التحالف الوطنى» أمام معبر رفح لحين فتحه أمام المساعدات

«رضوان»: مصر ستظل تدعم الأشقاء فى نضالهم.. و«أباظة»: دائماً فى صدارة الدول المدافعة عن القضية

«الصحة»: رفع حالة الطوارئ بمستشفيات شمال سيناء وزيادة الفرق الطبية

ما لا تعرفه عن الدعم المصرى لفلسطين

«الحق معنا.. والأرض معهم»

الصفحة السادسة

الإسماعيلية المشروعات العملاقة غيّرت وجه «عروس القناة»

نُفذت خلال العشر سنوات الماضية.. وتطوير كامل للقطاع الصحى

«حياة كريمة».. تطوير «البنية التحتية» وتحويل القرى إلى مراكز حضارية

«جمال»: نسبة إنجاز المشروعات تجاوزت 98%.. و«القنطرة غرب وأبوصوير» ضمن «المرحلة الثانية».. ومواطنون: حققت إنجازات لأول مرة بتوصيل المياه والكهرباء وتطوير وحدات صحية

«زغلول»: المشروع وفر مياه الرى لـ200 ألف فدان.. و«إبراهيم»: نقلة كبيرة فى الاستثمار الزراعى

«سحارة سرابيوم».. معالجة مياه الصرف الزراعى لرى 150 ألف فدان

ابن الإسماعيلية: احتراق سيارتى القديمة عرَّض حياة أسرتى للخطر

«حياة كريمة» أعادت لـ«إيهاب» مصدر رزقه بسيارة جديدة

«يوسف»: مد خطوط مياه الشرب والكهرباء بنسبة 100% لجميع القرى.. وإنهاء 90% منها

منسق «حياة كريمة»: حد الفقر وصل فى قرى القنطرة إلى 60%.. و«المبادرة» غيّرت الواقع

إنشاء 5 مدارس جديدة وملحقات جديدة بالمدارس القائمة لإنهاء مشكلة زحام الفصول الدراسية

أنفاق «تحيا مصر».. اختصرت زمن عبور القناة إلى 20 دقيقة بدلاً من «6 ساعات»

الصفحة السابعة

مشروعات «طرق ومحاور».. شرايين تنمية تربط المدن والموانئ بمحور القناة

«الشيمى»: الميزانية تضاعفت 10 مرات.. وأنفقنا 1.3 مليار جنيه فى 4 سنوات

«ربيع»: سهلت المرور من شرق القناة لغربها فى وقت قياسى.. وتعمل 24 ساعة

«التأمين الشامل».. جراحات بالمجان وتأهيل وتطوير 66 منشأة بمعايير عالمية

«البعلى»: تطوير المستشفيات المركزية بالمراكز والوحدات الصحية لمنع التكدس.. و«أدهم»: خضعت لـ«قسطرة قلب» وكوادر الأطباء والتمريض محترفون

«سامى»: جميع المستشفيات بها أحدث الأجهزة الطبية.. واستعنا بنخبة من الأطباء والاستشاريين

مدير «الرعاية الصحية»: قدمنا 6 ملايين خدمة لمليون منتفع منذ تدشين المنظومة

التقييم المستمر سر النجاح.. وأفضل دعاية للمشروع هو حديث المنتفعين عن تجربتهم

الصفحة الثامنة