«التطوير العقاري» تؤيد موقف الرئيس السيسي تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة

أشادت غرفة صناعة «التطوير العقاري» في بيان رسمي لها، اليوم الأربعاء، بموقف القيادة السياسية تجاه عدوان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأضافت الغرفة التابعة لاتحاد الصناعات المصرية بأنها تدعم بشكل الكامل الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن موقفه تجاه القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة.

وأشارت غرفة تطوير العقاري إلى أنها تدعم رئيس الجمهورية في مطالبه بشأن التفويض الشعبي والاصطفاف وراءه تجاه حقوق الفلسطينيين، ودعم القضية الفلسطينية.

اتحاد الصناعات يدعم موقف الرئيس السيسي

وفي السياق ذاته، كان اتحاد الصناعات المصرية، قد أعلن اليوم الأربعاء، دعمه الكامل لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن موقفه تجاه القضية الفلسطينية، وأضاف أيضاً اتحاد الصناعات أن العدوان الإسرائيلي على غزة يُعد بثابة «جريمة حرب»، من شأنها أن تستهدف المدنيين الأبرياء، وأنه يجب على المجتمع الدولي إدانتها إلى جانب اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل وقفه.