جامعة الأقصر تنظم مظاهرة لتأييد تصريحات الرئيس السيسي الرافضة لتهجير الفلسطينيين

نظمت جامعة الأقصر، تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، من القيادات والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب مظاهرة حاشدة لدعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

مظاهرة حاشدة بميدان أبو الحجاج

وانتفضت جامعة الأقصر قيادة وإدارة وطلاب حيث خرج طلاب الجامعة، اليوم الأربعاء، رافضين للكيان الغاصب للحق الفلسطيني، وانضم طلاب الجامعة لمظاهرة حاشدة ضمت آلاف المواطنين في ميدان أبو الحجاج.

هتافات منددة بالكيان الصهيوني

وردد الطلاب هتافات منددة بالكيان الصهيوني لما يرتكب من مجازر ضد أهالي قطاع غزة، ورفعوا صور الرئيس السيسي وأعلام مصر وفلسطين.