والد الشهيد محمد الدرة: فقدت شقيقاي و8 من أبناء عمومتي.. ونجوت من الموت بأعجوبة

قال جمال الدرة، والد الشهيد محمد الدرة، إنّ شقيقه وزوجة شقيقه قُتلا بالإضافة إلى شقيقه الثاني وابنته الوحيدة، وبالأمس قُتل 8 من أبناء عمومته: «هناك مجزرة ثانية في عائلة الدرة، ولم نستطع إنقاذهم».

وأضاف «الدرة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»: «بيتي يقع بجوار بيت شقيقي الشهيد، وفي يوم استشهاده شاهدت تسونامي في بيتي، ونزلت من البيت مع زوجتي وأولادي وأصبنا إصابات خفيفة وخرجنا من البيت بأعجوبة إلهية».

سبب بكاء بسمة وهبة على الهواء

وتابع: «هناك الكثير من المنازل التي لم تستطع الإسعافات أو المسعفين الوصول إليها حتى الآن بسبب العدوان الذي منع الدواء عن المستشفيات، بأي قانون في العالم يُقتل أكثر من طفل فلسطيني وتقتل أكثر من 100 امرأة وبنت فلسطينية؟! بأي قانون بالعالم يُقتل الشيوخ والنساء ويُمنع الدواء والماء والكهرباء وترحيل الناس بالقوة والقصف من بيوتهم؟!»، وهو ما تسبب في بكاء بسمة وهبة على الهواء.