حقيقة استشهاد أشقاء والد محمد الدرة.. ودعهما بعد 23 عاما: «احجزوا لي مكان جنبكم»

ربما تجسدت مشاعر الخوف والرعب الذي يعيشه أهالي فلسطين منذ الاحتلال في عينيه، والد محمد الدرة الذي أمسك بشهيده، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة جراء رصاص الاحتلال منذ 23 عاما، لقطات ومشاهد لم ولن يمحيها الزمن أو الأحداث، الشهيد محمد الدرة الذي تزلزل ذكراه في كل عام العالم العربي، وتعود بنا لمشهد مأساوي.

بعد 23 عاما.. والد محمد الدرة يودع شقيقيه

واليوم، وبعد 23 عاما، ودع والد محمد الدرة، شقيقيه نائل وإياد، نتيجة القصف في غزة، إذ ظهر وهو يبكي ويودعهما قائلًا: «الله يرحمهم شهداء احجزولي مكان، كفاية نفسنا نعيش».

وسرد والد الدرة تفاصيل الاستشهاد، قائلًا: «بعد أذان الفجر اتوضينا دير البلح - كان في قصف مرعب براميل متفجرات على بيوتنا وبيوت الجيران، من عائلة 11 شهيد، ومعظمهم أطفال، أنا وزوجتي وأولادي نجينا بأعجوبة إلهية دي حرب إبادة إحنا ضد التهجير وضد القتل وضد الاحتلال ولكن للأسف العالم ظالم».

واستشهد الطفل الفلسطيني محمد الدرة في مطلع القرن الـ21، وتحديدًا في 30 سبتمبر عام 2000، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنًا مع انتفاضة الأقصى.