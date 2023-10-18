«حياة كريمة» أعادت لـ«إيهاب» مصدر رزقه بسيارة جديدة

تعرَّض إيهاب طلبة، ابن الإسماعيلية، لصدمة عنيفة بعد اشتعال النيران فى سيارته أمام عينيه على الطريق الدائرى فى الإسماعيلية خلال عمله بها، ليسقط مغشياً عليه ويُنقل بسيارة الإسعاف إلى مستشفى جامعة قناة السويس مصاباً بانهيار عصبى. النيران المستعرة أكلت الحديد، ولم يتبقَّ من السيارة سوى الشاسيه المعدنى فقط فى لحظات قليلة، ليتبدد «شقا عمره»، حسب وصفه، أمام عينيه.

وقال «طلبة»: «النار اشتعلت فى السيارة، كأنها اشتعلت فى جسدى، لم أتمالك نفسى ولم أفكر سوى فى شىء واحد كيف سأطعم أسرتى؟، ضاع مصدر رزقى وضاعت حياتى»، وأضاف لـ«الوطن» أنه اشترى السيارة بعد عمله على مدار أكثر من 20 عاماً كسائق معدات ثقيلة لدى الشركات المختلفة، وكان كل حلمه أن يجمع مبلغاً يشترى به سيارة ويترك العمل لدى الغير، وتابع: «ربنا كرمنى واشتريت السيارة وعملت بها فى نقل الطلبة من جامعة قناة السويس إلى الموقف، ولكن فى يوم حدث ماس داخل السيارة واشتعلت بالكامل».

وتابع قائلاً إنه بعد عدة أيام فوجئ بانتشار صور السيارة على مواقع التواصل الاجتماعى وصور للحادث، وواصل: «كنت فى حالة هستيريا وكدت أفقد حياتى، فى لحظة فكرت فيها فى الاقتراب من السيارة لحظة احتراقها لمحاولة إطفائها، لكن الأهالى منعونى». وأكد أنه تلقى اتصالاً بعدها بأيام من أحد المسئولين فى مؤسسة «حياة كريمة» لفحص حالته الاجتماعية، ثم فوجئ بأنهم أحضروا له سيارة جديدة وطلبوا منه تسلّمها من أحد المعارض. وأكمل قائلاً: «أنا متزوج ولدىَّ طفل وطفلة فى سنوات دراسية مختلفة، وكل أملى تربيتهم بمال حلال، وربنا أكرمنى لأنه الأعلم بحالى».