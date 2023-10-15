صيانة مصارف الأمطار في الإسماعيلية استعدادا لفصل الشتاء 

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومنطقة القناة، إجراء مديرية الطرق بالمحافظة، أعمال صيانة مطابق الأمطار، استعدادا لفصل الشتاء، واحتمالية سقوط الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال بيان رسمي للشبكة، إن محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، وجه بتكثيف العمل الميداني، ومتابعة الاستعدادت لاستقبال موسم الأمطار، وكلف مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندس أحمد الشيمي، بتطهير غرف صرف مياه الأمطار.

وأشار البيان، إلى أنه جرى تجربة غرف الصرف بالكامل، والتأكد من صلاحيتها، مشيرا إلى استمرار أعمال تطهير جميع نقاط غرف صرف مياه الأمطار، والتأكد من أنها تعمل بشكل جيد.

أمطار خفيفة على محافظة الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية، مساء أمس الأحد، أمطارا خفيفة مع نشاط للرياح، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من سقوط أمطار متفاوتة الشدة على معظم محافظات مدن القناة والمحافظات الشمالية.

وتساقطت الأمطار على أحياء الإسماعيلية في مدينة الإسماعيلية ومراكز أبوصوير كأمطار متقطعة علي مدار اليوم، دون تأثير على الحركة المرورية، أو حركة الطرق السريعة والصحراوية، إلى جانب أمطار على مركزي فايد والقنطرة غرب.