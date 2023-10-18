الإسماعيلية.. المشروعات العملاقة غيّرت وجه «عروس القناة» (ملف خاص)

على مدار 10 سنوات مضت، شهدت محافظة الإسماعيلية طفرة كبيرة فى كافة المجالات مع تدشين مشروعات قومية وخدمية تنوعت بين مشروعات البنية التحتية وتطوير كامل للقطاع الصحى وتنفيذ طرق ومحاور وأنفاق جديدة.

وتعتبر محافظة الإسماعيلية من أبرز المحافظات التى تفقدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأطلق بها أكبر مشروع قومى عام 2014 بحفر قناة السويس الجديدة وافتتاحها بعد عام واحد لتنطلق بعدها عدة مشروعات خدمية على رأسها «أنفاق تحيا مصر».

وشهدت الإسماعيلية تطوراً كبيراً فى ملف الصحة بعد إطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل الذى نجح فى إحداث تغيير جذرى للمنظومة الصحية فى سنوات قليلة، خاصة بعد افتتاح 4 مستشفيات مركزية وتخصصية و54 مركزاً طبياً موزعاً على قرى ومراكز الإسماعيلية.

كما شهدت طرق محافظة الإسماعيلية طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، بعد زيادة ميزانية الطرق الداخلية إلى مليار و300 مليون جنيه خلال 4 سنوات بدلاً من 120 مليون جنيه للأربع سنوات، بجانب مشروعات حياة كريمة فى قرى شرق قناة السويس التى طورت 4 قرى و36 تابعاً بطول الشريط الموازى لقناة السويس فى مدينة القنطرة شرق.