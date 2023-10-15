السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يفتتح برنامج البناء الثقافي للأئمة

انطلقت اليوم فعاليات برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات بمديرية أوقاف الإسماعيلية اليوم الأحد 15/ 10/ 2023م، حيث تم عقد ندوة تثقيفية بقاعة مناسبات مسجد الشهداء بمدينة الإسماعيلية، وذلك بحضور اللواء محمد أنيس، سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، والدكتور محمد محمد إمام داود، أستاذ اللغويات بجامعة قناة السويس، والشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، مدير المديرية، وحضور قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الإسماعيلية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات.

اللقاءات التثقيفية والفكرية المستنيرة

وفي بداية اللقاء، أعرب اللواء محمد أنيس، سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، عن شكره العميق للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على تنظيم هذه اللقاءات التثقيفية والفكرية المستنيرة التي تسهم في رفع الوعي والوقوف على أبرز المعالم الحضارية والإنجازات التي قدمتها الدولة المصرية بمحافظة الإسماعيلية، كما أشاد بجهود أئمة وواعظات الأوقاف ودورهم الدعوي وما يبذلونه من أجل نشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الصحيحة، وتبصير الشباب بصحيح الدين الوسطي المستنير، مؤكدًا على الدور الريادي الذي تقوم به المساجد في المجتمع المصري، موضحًا الإنجازات التي تمت بمحافظة الإسماعيلية من خلال ما تقوم به الدولة المصرية من أجل رفعة وبناء الوطن ونهضته وتقدمه وسعيًا لبناء الجمهورية الجديدة.

كما أشاد الدكتور محمد داود، أستاذ اللغويات بجامعة قناة السويس، بجهود وزارة الأوقاف وما تبذله من أجل النهوض بالمستوى الفكري والثقافي للأئمة، موجهًا شكره وتقديره للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على هذا البرنامج المتميز برنامج البناء التثقيفي للأئمة والواعظات، وعلى كل ما يقوم به من أنشطة وبرامج تهدف في المقام الأول إلى بناء فكر ووعي للأئمة في جميع المجالات ليكون بحق إمام ذو رؤية وفكر عصري ومستنير.

برنامج البناء الثقافي للأئمة

وأكد الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، أن برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات يهدف إلى تثقيف الأئمة والنهوض بهم في جميع المجالات علميًّا وفكريًّا ويقدم رؤية عصرية لكل ما يتم على أرض مصر من إنجازات تهدف إلى الارتقاء بأبناء هذا الوطن.

وفي ختام اللقاء، توجَّه المشاركون بخالص الامتنان والشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يقوم به من نهضة شاملة لمصرنا الحبيبة في جميع القطاعات ومختلف النواحي، جدير بالذكر أن البرنامج بدأ بانعقاد المقرأة النموذجية للأئمة.