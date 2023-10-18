مشروعات «طرق ومحاور».. شرايين تنمية تربط المدن والموانئ بمحور القناة

اتجهت أنظار الدولة مع بداية حفر قناة السويس الجديدة إلى منطقة إقليم القناة بشكل جديد باعتباره أحد أهم الأقاليم التجارية والزراعية المهمة، خاصة محافظة الإسماعيلية، فبدأت بإنشاء طرق ومحاور مرورية سريعة لإعادة ربط المدن والموانئ ببعضها البعض، إلا أن الاهتمام لم ينصب فقط على الطرق الخارجية، وامتد إلى الداخلية وطرق المراكز والقرى.

وجرى رصف أكثر من 260 كيلو طرق فى مراكز ومدن المحافظة خلال الأربع سنوات الماضية، بعد مضاعفة خطة الطرق أكثر من مرة، متجاوزة حجم المشروعات التى جرى تنفيذها خلال العقود الثلاثة الماضية.

وقال المهندس أحمد الشيمى، مدير المشروعات فى محافظة الإسماعيلية، ومدير مديرية الطرق، إن تطوير طرق محافظة الإسماعيلية الخارجية والداخلية جاء مع البناء الثالث لمحافظة الإسماعيلية، بعد حفر قناة السويس الجديدة، وبدء التخطيط لتوسعات الموانئ فى المنطقة سواء فى بورسعيد أو السويس. وأضاف «الشيمى»، لـ«الوطن»، أن مدينة الإسماعيلية هى عاصمة إقليم القناة، وتتضمن مبنى الإرشاد الخاص لهيئة القناة، ومقرات إدارة شركات الكهرباء والمياه والاتصالات فى منطقة القناة وسيناء، وهو ما دفع القيادة السياسية لزيادة الاهتمام بالمدينة.

وأوضح «الشيمى» أن قطاع الطرق بالمحافظة قبل 2014 كان يخصص له سنوياً 33 مليون جنيه فقط، وهو رقم ضئيل جداً لا يكفى لرصف طريق واحد، مشيراً إلى أن الميزانية تضاعفت تقريباً 10 مرات خلال السنوات الماضية. وتابع: «وصلنا خلال الأربع سنوات الماضية فقط إلى تخصيص ميزانية بلغت ملياراً و300 مليون للطرق الداخلية فقط، بواقع 325 مليون جنيه تقريباً سنوياً، وهو رقم ضخم مقارنة بالميزانيات المخصصة من قبل». وأكمل مدير المشروعات قائلاً: تم إنشاء طرق داخلية بطول 260 كيلو لم تقتصر فقط على مدينة الإسماعيلية، ولكن امتدت لخدمة الأهالى فى المراكز والقرى؛ لتسهيل الحركة المرورية على المواطنين.

وكان للإسماعيلية نصيب كبير من مشروعات الطرق، خاصة مع زيادة حجم الاستثمارات فى الزراعة والاعتماد على عمليات تصدير الفاكهة والخضراوات لما تتميز بها من جودة كبيرة إلى الدول العربية والأوروبية، ومن أبرز المشروعات التى شهدتها المحافظة فى الطرق السريعة الخارجية طريق مصر الإسماعيلية، ووصلة طريق «أم قمر»، الواصلة بين طريقى «الإسماعيلية - القاهرة الصحراوى»، و«الإسماعيلية الصحراوى - محور 30 يونيو»، الرابط بين ميناءى دمياط وبورسعيد على البحر المتوسط وميناء الأدبية على البحر الأحمر، إلى جانب طريق الفردان الشرقية. وبالنسبة للمشروعات الداخلية، امتدت لإحلال جميع الصالات التى كان يعتمد عليها المواطنون كمعديات على جوانب الترع، وعمل كبارى مشاة للمواطنين للحفاظ على حياتهم، قائلاً: «تم إنشاء 12 كوبرى العام الماضى، وهذا العام تم إنشاء 8 كبارى فى مختلف القرى». كما شملت المشروعات تجديد جميع الحدائق فى الإسماعيلية، التى تتميز بانتشار الخضرة بها بشكل كبير، وإنشاء حدائق جديدة كحديقة الشهداء وحديقة الدراويش وحديقة المعرفة فى قلب مدينة الإسماعيلية، وعدد من الحدائق فى بعض المراكز. وأسهمت مشروعات الطرق فى الإسماعيلية فى استعادة المحافظة لمظهرها الحضارى، والعمل على دفع عجلة التنمية التى تسير فى المناطق المختلفة باعتبار الطرق شرايين التنمية.