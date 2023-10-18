المتحدث العسكري ينشر إنفو جرافات حول قادة القوات المسلحة في حرب أكتوبر

نشرت صفحات المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، إنفو جراف من إنتاج المركز الإعلامي العسكري بإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، حول قادة القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة.

قادة القوات المسلحة في حرب أكتوبر

ويتصدر قائمة قادة القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة، كلاً من محمد أنور السادات، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمشير أحمد إسماعيل علي، وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة، والفريق سعد الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

واشتمل إنفو جراف «قادة القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة»، قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة حينها، وهم كلاً من مشير فخري فؤاد ذكري، قائد القوات البحرية، وفريق طيار حسني مبارك، قائد القوات الجوية، والمشير محمد علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي، كما ضمت قائمة القادة المشير محمد عبدالغني الجمسي، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة.

وضم «إنفو جراف» القادة أيضًا، كلاً من فريق فخري سعد مأمون، قائد الجيش الثاني الميداني، وفريق فخري عبدالمنعم واصل، قائد الجيش الثالث الميداني، وفريق فخري عبدالمنعم خليل، قائد المنطقة المركزية العسكرية أول أيام الحرب وقائد الجيش الثاني الميداني خلالها، واللواء أركان حرب محمد كمال الدين، قائد المنطقة الغربية العسكرية، واللواء أركان حرب عباس محمد عوض الله، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء أركان حرب أبو بكر محمد حمدي، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية.

كما تضم قائمة قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر المجيدة، على اللواء سعد زغلول عبدالكريم، قائد قوات حرس الحدود، واللواء أركان حرب نبيل شكري مصطفى، قائد وحدات الصاعقة، واللواء أركان حرب محمود حسن أحمد عبدالله، قائد وحدات المظلات.

قادة فرق القوات المسلحة في حرب أكتوبر

كما نشرت صفحات المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، إنفو جراف عن قادة فرق القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة.

مديرو إدارات القوات المسلحة في حرب أكتوبر

كما نشرت المنصات الإلكترونية لصفحات المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إنفو جراف أخر حول مديرو إدارات القوات المسلحة المصرية الباسلة إبان حرب أكتوبر.