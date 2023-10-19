أسعار اليورو اليوم الخميس في البنوك 19-10-2023

سجل سعر اليورو اليوم الخميس 19-10-2023، ثباتًا في الأسعار بالبنوك خلال بداية التعاملات اليوم، وفق ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية وشاشات البنوك.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر اليورو اليوم الخميس19-10-2023 في البنوك 32.43 جنيه للشراء و32.58 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 32.39 جنيه شراء و32.58 جنيه بيعا.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

ووصل سعر اليورو اليوم الأربعاء في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 32.68 جنيه للبيع و32.58 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وعن سعر اليورو في البنك التجاري الدولي يبلغ 33.03 جنيه بيع و32.74 جنيه شراءً.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وبالنسبة لسعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك الإسكندرية، فوصل إلى 32.70 جنيه للشراء و32.85 جنيه للبيع.