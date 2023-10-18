سعر اليورو اليوم الأربعاء 18-10-2023 في البنوك المصرية

استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء 18-10-2023 في البنوك على الأسعار التي أعلنت في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، كما ان هناك توقعات باستقرار الأسعار حتى نهاية الشهر الجاري، وفقا لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ويسجل سعر اليورو اليوم الأربعاء 18-10-2023 في البنوك 32.43 جنيه للشراء و32.58 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 32.39 جنيها شراء و32.58 جنيها بيعا.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

فيما وصل سعر اليورو اليوم الأربعاء في مصرف أبوظبي الإسلامي إلي 32.68 جنيه للبيع و 32.58 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وعن سعر اليورو في البنك التجاري الدولي يبلغ 33.03 جنيه بيع و32.74 جنيه شراءً.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وبالنسبة لسعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك الإسكندرية وصل إلى 32.70 جنيه للشراء و32.85 جنيه للبيع.