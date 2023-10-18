جمال الدرة: الفلسطينيون يعيشون رعبا ونتعرض لحرب إبادة نازية

قال جمال الدرة، والد الشهيد محمد الدرة، إنّ الفلسطينيين يعيشون رعباً نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة لليوم الـ12 على التوالي، وأوضح بقوله: «نتعرض لحرب إبادة كاملة وشاملة، على كل من يتحرك على الأرض».

الدرة: الحرب على غزة تدمير شامل

وأضاف «الدرة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، والمُذاع على قناة «المحور»: «هذه الحرب تدمير شامل وكامل ومسح شامل أيضا لكل المباني والأسر والأطفال والنساء والشيوخ، وهذه حرب نازية لإبادة شعبنا الفلسطيني بالكامل».

الإسرائيليون لا يفرقون بين البشر والحجر والشجر والطير

وتابع والد الشهيد محمد الدرة: «الإسرائيليون لا يفرقون بين البشر والحجر والشجر والطير ولا يقاتلون ولا يواجهون أي جندي فلسطيني لكنهم يقتلون الأطفال والنساء والشيوخ بالمخالفة للمواثيق الدولية". وواصل: "لا يوجد أي ميثاق دولي لوقف العدوان أو لحماية المستشفيات، والإسرائيليون كاذبون فيما يتعلق بمزاعمهم حول قصف مستشفى المعمداني فقد قتلوا 1500 فلسطيني بضربة واحدة والصاروخ الذي نزل المستشفى مكتوب عليه USA أي أنه صاروخ أمريكي، وهم معتادون على التزييف، فقد زعموا أن ابني محمد يهودي بعدما أثار مقتله تعاطف العالم، فقد وضعوا قبة إسرائيلية على رأسي وأخرى على رأس ابني، وقالوا إن من قتل كان طفلا إسرائيليا".