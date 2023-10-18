تقارير: متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يسيطرون على مبنى الكونجرس بواشنطن

سيطر عدد من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين على مبنى الكونجرس الأمريكي «الكابيتول»، في العاصمة واشنطن، فما يطالب المئات بوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي دخلت يومها الـ12 اليوم الأربعاء.

تأتي المظاهرة، التي نظمها عدد من الأمريكيين داخل مبنى الكابتول، يُعتقد أنهم من اليهود الأمريكيين، بعد يوم من قصف مستشفى في غزة، أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 500 فلسطيني، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وسيطر المتظاهرون، الذين كانوا يرتدون قمصاناً سوداء مكتوب عليها «اليهود يقولون وقف إطلاق النار الآن»، و«ليس باسمنا»، على القاعة المستديرة الكبيرة بالكونجرس، وأشارت الصحيفة إلى أن العبارات المكتوبة على القمصان السوداء، تشير إلى أنهم من اليهود.

كما حمل المتظاهرون ملصقات عليها رسائل مثل «دع غزة تعيش»، و«نحزن على الموتى، ونقاتل كالجحيم من أجل الأحياء».

وبدأت شرطة الكابيتول في اعتقال العشرات من المتظاهرين، حيث أصبحت المجموعة أعلى صوتاً وأكثر إزعاجاً بالهتافات والغناء.

وقالت شرطة الكابيتول عن الاعتقالات الجماعية: «لقد حذرنا المتظاهرين للتوقف عن التظاهر، وعندما لم يمتثلوا بدأنا في اعتقالهم».