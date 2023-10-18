مستشار الكونجرس لشئون الشرق الأوسط: واشنطن لا تطرح فكرة تهجير الفلسطينيين

قال الدكتور وليد فارس، مستشار أعضاء الكونجرس لشئون الشرق الأوسط، إن مصر شريك قوي للولايات المتحدة الأمريكية، ومتضامن قوي مع القضايا العربية والقضية الفلسطينية، وهناك اختلاف في هذا الملف بين القاهرة وواشنطن.

«فارس»: الموقف الأمريكي يتطور وواشنطن لا تدعم إسرائيل في كل شيء

وأضاف «فارس»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، خلال برنامج «كل يوم»، والمُذاع على شاشة قناة «ON»، الموقف الأمريكي يتطور مع مرور الوقت، وأمريكا لا تدعم إسرائيل في كل شيء، إذ قال بايدن إنه مع تل أبيب، ولكن يجب أن لا تتخطى خطوط معينة في غزة.

لا يمكن دفع الفلسطينيين للحدود المصرية

وذكر وليد فارس، أن «واشنطن» لا تطرح فكرة تهجير الشعب الفلسطيني، ولا يمكن القبول بدفع المدنيين الفلسطينيين، للحدود المصرية، فهذا التطور قد يتسبب في مأساة أخرى، والطرح الإسرائيلي يستهدف نقل الفلسطينيين إلى جنوب القطاع، في أماكن آمنة.

وفجّر وليد فارس، مفاجأة، قائلا: «لأول مرة أقول إن الإدارة الأمريكية تخشى اتجاه الدول العربية شرقًا نحو روسيا والصين، بسبب رفضها النهج الأمريكي والإسرائيلي»، مضيفًا: «هناك حديث يدور في أمريكا، بالنسبة لحماس إما أن تواجه الاجتياح الإسرائيلي أو تقبل بمبادرة عربية».