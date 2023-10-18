بسمة وهبة: الرئيس السيسي زعيم قوي.. وحق مصر لا يضيع في وجوده

رددت الإعلامية بسمة وهبة، شعار «لا تهجير ولا توطين.. الأرض أرض فلسطين»، مؤكدةً تأييدها المطلق للرئيس عبدالفتاح السيسي: «أنا فخورة بأني مصرية، وبأن هويتي مصرية، وبأن لدينا ريس وزعيم قوي».

وأضافت «وهبة»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»: «حق مصر لا يضيع في وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو رجل أفعال وليس أقوال، وأقول بكل فخر إنه الرئيس العربي الذي دعم القضية الفلسطينية، ووقف ضد تصفيتها في غياب بعض الحكام العرب الذين لا نسمعهم الآن ولا نشعر بهم».

وتابعت: «التاريخ يسجل كل شيء، ولن ينسى الذي دعم والذي لم يدعم، والعرب غاضبون ولا يرضون عما حدث، ويعلمون جيدا بأن ثمة مؤامرة لإبادة وتصفية الفلسطينيين والكل يفهم ويعي هذا الأمر».

وأكدت أن الفلسطينيين يرفضون التهجير القسري، أو أن يتركوا أرضهم، لأن الأرض عند العرب عِرض، وهذا ما لا يفهمه نتنياهو أو بايدن، وفي مؤتمر اليوم مع شولتز، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي كل ما نريد قوله كمصريين وعرب، ووضع النقاط على الحروف، وأكد أن مصر ضد تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية».