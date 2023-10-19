عضو بـ«الشيوخ»: الكيان الصهيوني ضرب بعرض الحائط كل مواثيق حقوق الإنسان

قال النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حالة الغضب الشعبي تتملك الجميع ونحن نرى أمامنا أشلاء الأطفال والنساء والرضع والشيوخ، وقد اختلطت تلك الأشلاء بحطام مستشفى المعمداني والمباني السكنية، في واحدة من أبشع المجازر الإنسانية التي شهدها تاريخنا الحديث.

الإجرام الصهيوني المحتل قد ضرب عرض الحائط بكل مبادئ حقوق الإنسان

وتابع على هامش الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ إن هذه المشاهد تعلن أن هذا الإجرام الصهيوني المحتل قد ضرب عرض الحائط بكل مبادئ حقوق الإنسان وقد تجاوز بكل أفعاله الإجرامية والوحشية أفعال أعتى مجرمي الحرب عبر تاريخ الإنسانية كلها، موجها رسالته إلى قيادتنا السياسية نحن معكم وخلفكم ونؤيدكم وندعمكم وفقكم الله وسدد خطاكم.

اصبروا وصابروا ورابطوا

وأضاف أنه آن الأوان أن نلتف جميعا يدا واحدة حفاظا على الأمن القومي المصري ودفاعا عن القضية الفلسطينية وإلى الأبطال في غزة نحن معكم وخلفكم ألمكم ألمنا ومصابكم مصابنا ولن نسمح بتصفية القضية ما حيينا، استعينوا بالله واصبروا وصابروا ورابطوا، والله عز وجل ناصركم على عدونا وعدوكم.