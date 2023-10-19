مسيرة حاشدة لـ«حماة وطن» تجوب شوارع بورسعيد دعما للقضية الفلسطينية

نظم حزب حماة الوطن ببورسعيد مساء أمس، مسيرة حاشدة في شوارع المدينة، لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى سيناء والمطالبة بفتح المعابر لدخول الإغاثات إلى الفلسطينيين والتصدي للمجازر التى يقوم بها الإسرائيليون ضد الضعفاء في غزة.

خرجت المسيرات بأعلام مصر وفلسطين صور الرئيس السيسي من أمام مقر حزب حماة الوطن بحي الشرق إلى مختلف الشوارع حتى وصلت إلى حديقة المنتزه بحي العرب.

شارك فيها مختلف هيئات مكاتب الحزب والأمانات منها الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية والإعلام والمرأة والشباب.

وتعالت الهتافات غزة يا رمز العزة وأبدا غزة مش هتموت، يا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكي ليوم الدين، ودم بدم ورأس برأس ولا للتهجير وسيناء أرض مصرية وتحيا مصر.

وسط تجاوب من أهالي بورسعيد في الهتافات والتنديد بالاعتداءات الوحشية على أهالي غزة.

شكر للرئيس السيسي

وقدم محمد سلامة، رئيس حزب حماة الوطن ببورسعيد، الشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على قيادته الحكيمة في القضية الفلسطينية وأنه مع الرئيس قلبا وقالبا في ما يتخذه من قرارات لصالح القضية الفلسطينية ومصر.

وأدان رئيس حزب حماة الوطن ببورسعيد ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وحشية ضد الإنسانية مع أهالي غزة بفلسطين، وعلى إسرائيل أن تعرف أن الأراضي المصرية خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه، وعليهم جميعا أن يروا مشاهد المظاهرات في مختلف محافظات مصر وأن المصريين مستعدون للتضحية بأرواحهم فداء للوطن.

وقالت آية إبراهيم، أمين الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية: «نؤيد قرارات وزارة الخارجية المصرية في أي قرارات تجدها مناسبة وكذلك التعامل التعامل مع القضية الفلسطنية وقطاع غزة».

وقدمت التحية للقيادة الحكيمة برئاسة عبد الفتاح السيسي في التعامل مع القضية الفلسطنية وتقديم مختلف المساعدات الغذائية والطبية، رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر حتى والوقوف مع أهالي غزة حتى يرفع عنهم الحصار.