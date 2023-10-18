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حشود كبيرة وحرق العلم الإسرائيلي في مظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية بالوادي الجديد

كتب:

آية حسنين وهدير محمود
تصوير:

هدير محمود
07:45 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
مظاهرات بالوادي الجديد

مظاهرات بالوادي الجديد

تزايدت الأعداد على الميادين الرئيسية بمحافظة الوادي الجديد، للمشاركة في مظاهرات لدعم الشعب الفلسطيني، لدعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

حرق العلم الإسرائيلي بالوادي الجديد

وخرج الشباب حاملين العلم الفلسطيني في الأعلى بجانب العلم المصري، وفي لافتة إنسانية أحرق الشباب العلم الإسرائيلي 4 مرات تعبيرا عن حزنهم وغضبهم لما وقع في فلسطين.

وهتف المواطنون: «الله أكبر، علي الصوت، يا فلسطين، يا فلسطين إحنا معاكي ليوم الدين، مصر بتصرخ بتقول لا ردوا الحق لأصحاب الحق».

وفي الدقهلية، نظلم الآم مسيرة لدعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وظهر الحزن على المواطنين تأثرا بما وقع وأصاب المئات في فلسطين من واقعة قصف مستشفى المعمدني في قطاع غزة.

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