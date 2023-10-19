في أقل من ساعة.. 20 شهيدا برفح الفلسطينية خلال قصف الاحتلال لمنزلين دون إنذار

وصل منذ قليل، إلى مستشفى أبو يوسف النجار في محافظة رفح الفلسطينية، أكثر من 20 شهيدًا خلال أقل من ساعة في مجزرتين قامت بهما طائرات الاحتلال من خلال استهداف منزلين، المنزل الأول لعائلة بريكا في رفع الغربية، وأسفر عن استشهاد 15 شخصا من بينهم أطفال ونساء حتى هذه اللحظة.

بالإضافة إلى استهداف منزل آخر في تل السلطان وهو يعود لعائلة حسونة وقد استشهد 5 أشخاص من بينهم أطفال ونساء، ووصل أكثر من 22 إصابة إلى المستشفى بحسب تصريح الزميل المصور الصحفي محمود بسام.

المجازر الإسرائيلية استهدفت منازل الآمنين دون سابق إنذار

وأضاف المصور الفلسطيني المتواجد الآن في قلب الحدث، أن المجازر الإسرائيلية التي قامت بها طائرات الاحتلال قبل قليل استهدفت منازل الآمنين دون سابق إنذار، مشيرًا إلى أنها استهدفتهم بصواريخ ثقيلة وصارويخ حربية أدت إلى هدم المنازل فوق ساكنيها.

وتابع، أن أحد المنازل عبارة عن عمارة سكنية تتكون من أربعة طوابق وسقطت على سكانها في رفح الفلسطينية: «وحتى هذه اللحظة هناك مفقودون وعدد كبيرة مفقود من عائلتي بريكا وحسونة خلال سلسلة المجازر التي تقوم بها طائرات الاحتلال».

وتواصل قوات الاحتلال استهداف المدنيين، وقتل الأطفال والنساء وهدم منازلهم دون رحمة، منافية لكل معاني الإنسانية. ومستمرة في ارتكاب المجازر والأعمال الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

وكانت قد استهدفت أول أمس مستشفى المعمداني، وأسفر عن سقوط العديد من الشهداء والمصابين.