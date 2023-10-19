قالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية إن مبادرة «مشروعك» لتمويل المشروعات بأقل فائدة من المشروع القومي للتنمية المحلية، تأتي في إطار تشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة، وتقدم جميع أوجه الدعم والرعاية الشاملة للمتقدمين الراغبين في الحصول على القروض وتسهيل الإجراءات لدفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات.

المستندات المطلوبة

وأشارت رئيس حي الجمرك لـ«الوطن»، إلى أن المستندات المطلوبة للحصول على قرض المشروع القومي للتنمية المحلية «مشروعك» تنقسم إلى 3 أقسام حسب نوع المشروع متناهي الصغر أو صغير أو متوسط.

أولا المشروعات متناهية الصغر حتى 30 ألف جنيه

1- صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت التاريخ من الشهر العقاري

2- صورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامنين

3- خطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافى لمقر نشاط العميل بمعاونة البنك فى متابعة المشروعات الممولة.

4- إيصال مرافق

ثانيا المشروعات الصغيرة حتى 250 ألف جنيه

1- صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت التاريخ من الشهر العقاري.

2- صورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامنين

3- إيصال مرافق

4- خطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافى لمقر نشاط العميل بمعاونة البنك فى متابعة المشروعات الممولة.

5- صورة من البطاقة الضريبية أو شهادة تفيد فتح ملف ضريبى

6- صورة من السجل التجاري

7- خطاب من التأمينات الإجتماعية بفتح ملف للمنشأة والتأمين على صاحب المنشأة

8- صورة من عقد الشركة إن وجد شركاء

على أن تستكمل المستندات وفقا لطبيعة النشاط

ثالثاً المشروعات المتوسطة اكثر من 250 ألف جنيه

1- صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت التاريخ من الشهر العقارى.

2- صورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامنين

3- خطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافى لمقر نشاط العميل بمعاونة البنك فى متابعة المشروعات الممولة.

4- إيصال مرافق

5. صورة من البطاقة الضريبية أو شهادة تفيد فتح ملف ضريبى

6- صورة من السجل التجاري

7- خطاب من التأمينات الإجتماعية بفتح ملف للمنشأة والتأمين على صاحب المنشأة

8- صورة من عقد الشركة إن وجد شركاء

9- آخر 3 قوائم مالية ومركز مالى حديث

10- دراسة جدوى للمشروع

على أن تستكمل المستندات وفقاً لطبيعة النشاط

الخطوات ونوع المشروعات

وأوضحت المهندسة نهى خليفة أن التمويل بالمشروع القومى للتنمية المحلية «مشروعك» تشمل المشروعات «التجارية، والصناعية، والخدمية» يتم ملء إستمارة تعارف وفتح ملف بالحي بجميع المستندات ثم التوجه للبنك لمعرفة تفاصيل الفائدة والتأكد من الأوراق والموافقة المبدئية علي صرف القرض لاستكمال الإجراءات، ثم نزول لجنة استعلام للتأكد من أن المشروع قائم بالفعل.