رئيس حي الجمرك بالإسكندرية: تركيب أعمدة إنارة ديكورية على ممشى قلعة قايتباي

أعلنت نهى خليفة، رئيس حي الجمرك في الإسكندرية، تركيب أعمدة إضاءة ذات طابع ديكوري بالممشى السياحي في منطقة قلعة قايتباي، لإعطاء شكل جمالي، وجرى تركيب الأبليت وصيانة البقية وإنارتها، بالإضافة إلى عزل وتأمين الكابلات.

مظهر جمالي للمنطقة

أضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن هذه الأعمال تمت بمشاركة جهاز تعمير الساحل الشمالي القائم بأعمال صيانة منطقة القلعة، وجرى اختيار الكشافات الديكورية لإعطاء مظهر جمالي للمنطقة، إذ تضم منطقة القلعة عددا من المزارات السياحية مثل «قايتباي ومعرض العلوم البحرية».

صيانة دورية

وأشارت إلى أنه وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جرى العمل على رفع كفاءة مستوى الإنارة بمنطقة قلعة قايتباي، وتغيير 47 كشاف ليد للأعمدة، ومتابعة الأعمدة بشكل دوري لعمل الصيانة الفورية لأي أعمال قد تحدث.