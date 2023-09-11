منسق مبادرة المشروعات الخضراء: 6 أفكار حصلت على تمويل من البنك الأوروبي

قال السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، إنّ المبادرة عملية وليست مبادرة أفكار فقط، ففي العام الماضي تقدم 6300 مشروع، وجرى اختيار 162 منها، حيث اختارت كل محافظة 6 مشروعات.

تمويل من البنك الأوروبي

وأضاف«بدر»، أنّه تم اختيار 18 مشروعا من بين 162 مشروعاً، وجرى عرضها أمام العالم في قمة المناخ وحصلت على تمويل، موضحا أن البنك الأوروبي تبنى 6 مشروعات، والبنك الدولي يعمل مع مشروعين، وغيرها من المشروعات التي حققت نجاحا كبيرا.

وتابع المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية: «من المشروعات الناجحة، أن امرأة في محافظة الإسكندرية استخدمت بقايا الكمبيوتر القديمة في البيت وحولتها إلى ماكينات تبيعها بـ20 ألف جنيه، رغم أنها تُباع في السوق بـ80 ألف جنيه، أي أنها حلت مشكلة بيئية وتحديدا النفايات الإلكترونية كما أنها حققت أرباحا، وهناك مشروع إنجازات الذي يعتبر من أكبر المشروعات، رأس ماله 3 ملايين دولار لإنتاج طاقة شمسية ومياه جوفية ومياه آبار ووصل رأس ماله الآن إلى 40 مليونا».