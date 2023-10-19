ماذا قالت صحف العالم عن رسالة محمد صلاح لإنقاذ غزة؟.. «نداء عاطفي»

باتت رسالة محمد صلاح لدعم فلسطين، وإنقاذ غزة، والتي نشرها عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، خلال الساعات الماضية، حديث صحف العالم، بعدما خرج لاعب ليفربول ومنتخب مصر عن صمته بشأن القضية الفلسطينية.

مقطع محمد صلاح المصور، الذي تخطى حاجز الـ20 مليون مشاهدة في أقل من 5 ساعات، شهد ردود فعل عالمية واسعة، بعد مناشدته لقادة العالم للتكاتف معا لمنع وقوع مزيد من المذابح في غزة.

ماذا قالت صحف العالم عن دعم محمد صلاح للقضية الفلسطينية؟

وتحت عنوان «محمد صلاح يتبرع ويدعو للسماح بدخول المساعدات إلى غزة»، أفردت صحيفة «جارديان» البريطانية تقريرا مطولا حول موقف صلاح الداعم لـ«فلسطين»، واصفة اللاعب بأنه «أحد أبرز لاعبي كرة القدم المسلمين في العالم».

«صلاح يدعو إلى إنهاء المجازر في غزة»، هكذا علقت وكالة رويترز على منشور الفرعون المصري، مؤكدة أنه خرج عن صمته الذي استمر لمدة أسبوع منذ اشتداد الصراع بين العدوان الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

واختارت صحيفة «إندبيندنت» البريطانية جملة «محمد صلاح يدعو إلى تقديم مساعدات إنسانية فورية لغزة»، مؤكدة أن صلاح الذي قدم تبرعا كبيرا لم يكشف عنه، لمنظمة إنسانية هي جمعية الهلال الأحمر المصري لدعم أهل غزة، وصف المشاهد في قصف مستشفى المعمداني بأنها «مرعبة»، مطالبا قادة العالم بالاجتماع لمنع المزيد من ذبح الأرواح البريئة.

محمد صلاح يخرج عن صمته ويطالب بوقف المجازر في غزة

وتحت عنوان «محمد صلاح يخرج عن صمته ليحث على وقف المجازر في غزة»، وصفت صحيفة «تليجراف» ما فعله الفرعون المصري بـ «النداء العاطفي»، مؤكدة أن النجم المصري هو الشخصية الرياضية العالمية البارزة التي تحدثت علناً عن العواقب الكارثية للصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.