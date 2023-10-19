القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا بالسوبر الإفريقي.. عائدها لصالح فلسطين

تترقب جماهير القلعة الحمراء، المواجهة المرتقبة لفريقها الأهلي أمام نظيره سيمبا التنزاني، في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة السوبر الإفريقي التي تشهد إقامة أول نسخة لها 2023.

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في السوبر الإفريقي

ستكون مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني محط أنظار الملايين، ليس فقط لكونها في بطولة مستحدثة يسعى المارد الأحمر للتتويج بأول ألقابها، ولكن بعد القرارات التاريخية للقلعة الحمراء، والتي من بينها تخصيص عائد تذاكر اللقاء لمساعدة فلسطين في الأحداث الراهنة.

وتبحث جماهير نادي القرن الإفريقي عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، والمقرر لها السادسة مساء غد الجمعة، بتوقيت القاهرة.

الأهلي يخصص عائد تذاكر مواجهته أمام سيمبا لصالح فلسطين

وأعلنت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، نقل مباراة الأهلي وسيمبا بصورة مجانية عبر شاشة AD Sports HD 1 المفتوحة، كما سيتم بث المباراة مجانا عبر خدمة البث المباشر المتاحة على موقع القناة الرسمي على الإنترنت، بصوت المُعلق المصي عصام عبده.

يسعى الأهلي لتحقيق الفوز في ذهاب ربع نهائي بطولة السوبر الإفريقي، والتي تصل جوائزها إلى 4 ملايين دولار لصالح البطل.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، أصدر بيانا قبل المباراة بشأن دعم القضية الفلسطينية، في ظل الأوضاع المأساوية الراهنة، كما أصدر القرارات التالية:

1- إيقاف البث على كل المنصات الرسمية للنادي والموقع الرسمي وكذلك قناته التليفزيونية الليلة، تضامنًا مع إخوتنا في فلسطين، ورفضًا للعدوان الظالم الذي يتعرضون له.

2- دعوة أعضاء الأهلي في كل فروع النادي الأربعة (الجزيرة - الشيخ زايد -مدينة نصر - التجمع الخامس) للتبرع بالدم لصالح إخوتنا في فلسطين.

3- ارتداء كل فرق النادي الرياضية شارات سوداء في جميع الملاعب، حدادًا على أرواح الشهداء في فلسطين.

4- تخصيص العائد المالي من تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في الدوري الإفريقي لكرة القدم، لصالح إخوتنا في فلسطين.