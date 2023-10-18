أفضل 5 شهادات استثمار من «الأهلي المصري».. عائد مرتفع وجوائز

يقدم البنك الأهلي المصري 5 شهادات استثمار فئات الـ500 جنيه ومضاعفاتها، بعوائد متعددة ومدد ودوريات صرف متنوعة، تناسب عدد كبير من المواطنين، وهو ما نرصده في السطور التالية، بحسب أسعار العائد لشهر أكتوبر 2023 في البنك، والمعلن على الموقع الرسمي.

شهادة استثمار أ

تصدر شهادة استثمار أ لمدة 10 سنوات، وتكون فئات الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها، والعائد 10% يكون مجمع يمنح في نهاية مدة الشهادة.

تصدر شهادة استثمار ب

هذه الشهادة مدتها 3 سنوات وتكون فئات الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها والعائد 14.50%، ودورية صرف العائد ربع سنويًا.

شهادة استثمار ب

تصدر شهادة استثمار لمدة عامين، وتكون فئات الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها ودورية صرف العائد ربع سنويًا.

شهادة استثمار ب العام

تصدر شهادة استثمار ب لمدة سنة، وتكون فئات الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها والعائد 11.50% ودورية صرف العائد شهريًا.

شهادة استثمار ج

تصدر شهادة استثمار ج، لمدة 20 سنة، وتكون فئات الشهادة 500 جنيه، ولا يوجد عائد، تحمل كل شهادة أرقاما بعدد ما تحتويه من جنيهات، ولكل رقم منها حق الدخول في السحب على الجوائز.