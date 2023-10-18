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بعائد يصل إلى 22%.. تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة

كتب:

محمد سيف
09:13 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
عوائد شهادات الادخار.. تعبيرية

عوائد شهادات الادخار.. تعبيرية

يتزايد البحث عن شهادات البنك الأهلي الجديدة وهي شهادات الاستثمار أو الإدخار التي تحقق عائد جيد لمن يشتريها، يصل إلى 22% في السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة، بحسب ما أعلن البنك الأهلي والموقع الرسمي الصادر عنه.

تنشر «الوطن» شهادات البنك الأهلي الجديدة بعائد كبير يصل إلى 22% وهذه فرصة جيدة لمن يرغب في الاستثمار الآمن.

وجاءت تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة كالتالي:

تفاصيل شهادات البنك الأهلي

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة كالتالي: في السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والثالثة 16%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 19% تصرف بشكل شهري.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة كالتالي: في السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والثالثة 16%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 19.5% ربع سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 12.25% تصرف بشكل شهري.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

شهادة أمان المصريين

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 13%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه، هي فئة الشهادة.

شهادة استثمار ب

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 14.50%.

- دورية صرف عائد الشهادة: ربع سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- فئات الشهادة هي 500 جنيه ومضاعفاتها.

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