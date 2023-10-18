بعائد يصل إلى 22%.. تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة
كتب:
محمد سيف
09:13 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
عوائد شهادات الادخار.. تعبيرية
يتزايد البحث عن شهادات البنك الأهلي الجديدة وهي شهادات الاستثمار أو الإدخار التي تحقق عائد جيد لمن يشتريها، يصل إلى 22% في السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة، بحسب ما أعلن البنك الأهلي والموقع الرسمي الصادر عنه.
تنشر «الوطن» شهادات البنك الأهلي الجديدة بعائد كبير يصل إلى 22% وهذه فرصة جيدة لمن يرغب في الاستثمار الآمن.
وجاءت تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة كالتالي:
تفاصيل شهادات البنك الأهلي
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج
- العملة هي الجنيه المصري.
- سعر عائد الشهادة كالتالي: في السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والثالثة 16%.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.
الشهادة البلاتينية 3 سنوات
- العملة هي الجنيه المصري.
- سعر عائد الشهادة: 19% تصرف بشكل شهري.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج
- العملة هي الجنيه المصري.
- سعر عائد الشهادة كالتالي: في السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والثالثة 16%.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير
- العملة هي الجنيه المصري.
- سعر عائد الشهادة: 19.5% ربع سنوي.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.
الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري
- العملة هي الجنيه المصري.
- سعر عائد الشهادة: 12.25% تصرف بشكل شهري.
- مدة الشهادة: 5 سنوات.
- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.
شهادة أمان المصريين
- العملة هي الجنيه المصري.
- سعر عائد الشهادة: 13%.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه، هي فئة الشهادة.
شهادة استثمار ب
- العملة هي الجنيه المصري.
- سعر عائد الشهادة: 14.50%.
- دورية صرف عائد الشهادة: ربع سنوي.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- فئات الشهادة هي 500 جنيه ومضاعفاتها.