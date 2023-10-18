بعائد يصل إلى 22%.. تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة

يتزايد البحث عن شهادات البنك الأهلي الجديدة وهي شهادات الاستثمار أو الإدخار التي تحقق عائد جيد لمن يشتريها، يصل إلى 22% في السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة، بحسب ما أعلن البنك الأهلي والموقع الرسمي الصادر عنه.

تنشر «الوطن» شهادات البنك الأهلي الجديدة بعائد كبير يصل إلى 22% وهذه فرصة جيدة لمن يرغب في الاستثمار الآمن.

وجاءت تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة كالتالي:

تفاصيل شهادات البنك الأهلي

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة كالتالي: في السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والثالثة 16%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 19% تصرف بشكل شهري.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة كالتالي: في السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والثالثة 16%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 19.5% ربع سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 12.25% تصرف بشكل شهري.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

شهادة أمان المصريين

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 13%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه، هي فئة الشهادة.

شهادة استثمار ب

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 14.50%.

- دورية صرف عائد الشهادة: ربع سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- فئات الشهادة هي 500 جنيه ومضاعفاتها.