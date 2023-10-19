فحص طلبات اعتراض مرشحي الرئاسة اليوم وبدء البت فيها

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات البدء في فحص طلبات اعتراضات مرشحي الرئاسة بعضعم علي بعض، علمًا بأن الهيئة لم تعلن حتى الآن تقديم أي طلبات اعتراض من مرشحي الرئاسة.

قرار الوطنية للانتخابات بإعلان الجدول الزمني

ووفقاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 والمتضمن تفاصيل الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، فإنّه تناول بين فقراته تنظيم اعتراضات المرشحين.

إغلاق باب الاعتراض على مرشحي الرئاسة

وأغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، أمس، باب تلقي اعتراضات المرشحين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، على بعضهم البعض.

وتتولى الهيئة فحص طلبات الترشح، والفصل في الاعتراضات التي تقدم، خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر، ويتم إخطار المستبعد من سباق الانتخابات يوم 22 أكتوبر، ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال يومي 23 و24 أكتوبر وتبت الهيئة في التظلم يوم 26 أكتوبر، بعد سماع أقوال المتظلم، ويُعلن المتظلم بخطاب رسمي يسلم له شخصيا أو لوكيله أو في محله المختار المعين منه بواسطة المحضر المعتمد لدى الهيئة.