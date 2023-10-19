روسيا تجهز 27 طن مساعدات إنسانية للمدنيين في غزة
كتب:
هانى حسن
09:05 ص | الخميس 19 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة
أعلنت روسيا أنّها ستقدم 27 طنا من المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وفق ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق، أنّ التصعيد بين الجانبين الفلسيطيني والإسرائيلي أصبح كارثة عالمية، ودعت في وقت سابق، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى وقف فوري لإطلاق النار ونبذ العنف، وممارسة ضبط النفس اللازم، وإقامة عملية تفاوض بمساعدة المجتمع الدولي، من أجل إقامة سلام شامل ودائم طال انتظاره في الشرق الأوسط.