روسيا تجهز 27 طن مساعدات إنسانية للمدنيين في غزة

أعلنت روسيا أنّها ستقدم 27 طنا من المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وفق ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق، أنّ التصعيد بين الجانبين الفلسيطيني والإسرائيلي أصبح كارثة عالمية، ودعت في وقت سابق، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى وقف فوري لإطلاق النار ونبذ العنف، وممارسة ضبط النفس اللازم، وإقامة عملية تفاوض بمساعدة المجتمع الدولي، من أجل إقامة سلام شامل ودائم طال انتظاره في الشرق الأوسط.