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أسعار البيض اليوم الخميس 19-10-2023 في الأسواق.. «شوف الطبق بـكام؟»

كتب:

مارينا رؤوف
09:33 ص | الخميس 19 أكتوبر 2023
البيض

البيض

يتابع كثير من المواطنين أسعار البيض اليوم الخميس 19-10-2023 في الأسواق والمحلات يوميا، تزامنا مع بدء مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار والتي انطلقت الأسبوع الماضي في جميع المحافظات. 

أسعار البيض اليوم

وتستمر بورصة الدواجن والبيض في تحديث أسعار البيض اليوم الخميس 19-10-2023 في الأسواق والمحلات، إذ تُحدد عملية الأسعار بناء على البورصة التي تختلف بشكل يومي.

وتستعرض «الوطن» أسعار البيض اليوم 19-10-2023 في الأسواق والمحلات، كما يلي.

سجّلت أسعار البيض الأبيض اليوم استقرارًا، إذ بلغ سعر طبق البيض وفقًا لبورصة الدواجن والبيض 115جنيهًا، في المزارع، وفق المتفق عليه من قبل الدولة والمزارع في مبادرة تخفيض الأسعار.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

وبلغت أسعار البيض الأحمر اليوم في البورصات المحلية، 127 جنيهًا للطبق، ليباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 133 و144 جنيهًا للطبق.

أسعار البيض البلدي

وسجل سعر طبق البيض البلدي اليوم في البورصة، 140 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

وتختلف الأسعار من بورصة البيض الرئيسية في المزارع والشركات المنتجة عن الأسواق المحلية للمستهلكين، إذ ترتفع في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 7 و20 جنيهًا في الكرتونة.

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أسعار البيض اليوم 7-10-2023 في الأسواق والمحلات
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.