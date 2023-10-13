أسعار البيض اليوم.. «اعرف الأبيض بكام»

يزداد الطلب على البيض خلال الفترة الحالية، خاصة مع استخدامه بشكل كبير في المدارس للأطفال في الوجبات المدرسية، لذلك يرغب الكثيرون في معرفة ومتابعة أسعار البيض اليوم الجمعة 13-10-2023 في الأسواق والمحلات، ويُعد سعر كرتونة البيض من المعلومات المهمة التي يبحث عنها المواطنون قبل الشراء من الأسواق.

أسعار البيض اليوم

يتميز البيض باحتوائه على معدلات عالية من البروتين والعناصر الغذائية التي يحتاج لها الجسم، لذا يسعى المواطنون لمعرفة سعره، ويجري تحديث أسعار البيض اليوم الجمعة 13-10-2023 في الأسواق والمحلات، إذ تُحدد عملية الأسعار بناء على البورصة التي تختلف بشكل يومي، لذا يسعى كثير من المواطنين لمتابعة السعر قبل الشراء يوميًا.

وتستعرض «الوطن» أسعار البيض اليوم 13-10-2023 في الأسواق والمحلات في السطور التالية:

سجّلت أسعار البيض الأبيض اليوم، استقرارًا؛ إذ بلغ سعر طبق البيض وفقًا لبورصة الدواجن والبيض 123 جنيهًا.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

وبلغت أسعار البيض الأحمر اليوم في البورصات المحلية، 125 جنيهًا للطبق، ليباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 130 و140 جنيهًا للطبق.

أسعار البيض البلدي

وسجل سعر طبق البيض البلدي اليوم في البورصة، 139 جنيهًا.

وتختلف الأسعار من بورصة البيض الرئيسية في المزارع والشركات المنتجة عن الأسواق المحلية للمستهلكين؛ إذ ترتفع في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 7 و20 جنيهًا في الكرتونة.

سعر كرتونية البيض اليوم للمستهلك

وسجل سعر طبق البيض الأبيض اليوم، في البورصة 124 جنيهًا، ليباع في المحلات بسعر يتراوح بين 130 و145 جنيهًا للطبق على حسب المنطقة.