25 جنيها تراجعا في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. ضمن مبادرة خفض الأسعار

تراجعت أسعار بيض المائدة بأنواعة المختلفة اليوم السبت 14 أكتوبر 2023، في الأسواق المحلية، بحسب ما أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، في إطار تنفيذ مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع للتخفيف عن كاهل المواطنين.

أسعار البيض اليوم

وقال الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن أسعار بيض المائدة انخفضت بنحو 25 جنيها للمستهلك، منذ بداية اليوم السبت، في الأسواق، إذ سجل متوسط سعر طبق البيض نحو 125 جنيها بدلا من 150 جنيها.

تراجع أسعار البيض

انخفضت أسعار بيض المائدة في المزارع بقيمة 9 جنيهات للطبق الواحد، ليسجل الطبق نحو 115 جنيهت بدلا من 124 جنيها، بحسب الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.