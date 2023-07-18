بروتوكول تعاون بين هيئة الثروة المعدنية وغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وغرفة التجارة الأمريكية بمصر، على هامش منتدى مصر للتعدين 2023، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج بناء القدرات في قطاع التعدين، والذى يقام خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يوليو 2024.

وأكد «الملا»، أن الاستمرار فى تدريب وتأهيل وصقل خبرات الكوادر التعدينية عنصر رئيسى في رؤية تطوير وتعظيم استغلال ثروات مصر التعدينية، لافتاً إلى التعاون الإيجابي مع لجنة التعدين بالغرفة الأمريكية بمصر، والذى يشهد تنامياً مستمراً.

ووقّع البروتوكول الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ومحمد زاهر رئيس لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية بمصر.

تشغيل مشروع مصنع حامض الفوسفوريك

كما شهد وزير البترول توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وفوسفات مصر، وشركة «لينسبريدج» الأسترالية، المذكرة الأولى، لتنفيذ وتشغيل مشروع مصنع حامض الفوسفوريك في المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، ووقّعها الجيولوجي عادل سعيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وبريان ويسون الرئيس التنفيذي لشركة لينسبريدج.

مذكرة التفاهم الثانية

وجاءت مذكرة التفاهم الثانية بين شركة فوسفات مصر وشركة لينسبريدج الأسترالية، بشأن توريد خام الفوسفات اللازم لمشروع مصنع حامض الفوسفوريك في المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، ووقع مذكرة التفاهم الجيولوجي محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر، وبريان ويسون، الرئيس التنفيذي للشركة وكلايد ويسون، المدير التنفيذي للشركة الأسترالية.

وعقب التوقيع، أكد «الملا»، أن هناك اهتماما من الدولة لإقامة مشروعات كبرى لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية، وتحقيق عائدات جديدة من تصنيعها، لافتا إلى أن مشروع حامض الفوسفوريك يجسد استراتيجية الوزارة في استغلال الثروات التعدينية.