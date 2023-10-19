نائب بـ«الشيوخ»: نطالب الحكومة الإسرائيلية بتوفير سبل الحياة للفلسطينيين العزل

قال اللواء أيمن عبدالمحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن الحزب أصدر بيانًا أعرب فيه عن عميق أسفه وحزنه لما ينتهجه الكيان الإسرائيلي المحتل من أعمال عنف ومذابح إزاء المدنيين وانتهاك عمليات التهجير القسري، وهذا كله مخالف للقوانين.

جهود مصرية متواصلة ومكثفة

وأضاف «عبدالمحسن»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الجهود المصرية متواصلة ومكثفة منذ بداية الأحداث في 7 أكتوبر على جميع المستويات سواء المستوى الإقليمي مع كل الدول العربية والإقليمية الفاعلة والمؤثرة أو المستوى الدولي، مشيرا إلى أن موقف مصر دائمًا كان ثابتًا وظهر ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستشار الألماني، إذ أن المؤتمر كان شارحًا ويعبر عن القلق تجاه ما تقوم به القوات الإسرائيلية.

وتابع، أن الرئيس السيسي حذر منذ بداية الأحداث في غزة من خطورة التصعيد، وناشد بالعمل على تهدئة الأوضاع الإنسانية ومنع سياسية العقاب الجماعي، فضلًا عن تكثيفه الاتصالات مع كافة الأطراف والجانبين المتصارعيين.

مطالبات للحكومة والقوات الإسرائيلية

وطالب الحكومة الإسرائيلية الأكثر يمينية وتطرفا على تاريخ إسرائيل وكذلك القوات الإسرائيلية بتحملها مسؤوليتها كسلطة احتلال طبقا للمواثيق الدولية لتوفير سبل الحياة للشعب الفلسطيني الأعزل بالإضافة إلى عدم استهداف المدنيين والمنشآت الطبية والمستشفيات علاوة على توفير ممرات آمنة لتوصيل المساعدات للشعب الفلسطيني.

وشدد على عدم استهداف معبر رفح لأنه السبيل الوحيد لتوصيل هذه المساعدات إلى الشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرا إلى أنه يتم رصد أفعال الجانب الإسرائيلي المحتل تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل.