سقوط أمطار خفيفة على محافظة كفر الشيخ

شهدت سواحل محافظة كفر الشيخ سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، صباح اليوم الخميس، في ظل شبورة مائية كثيفة، وتراكم السحب المنخفضة والمتوسطة.

وشهدت الطرق الرئيسية والفرعية بكفر الشيخ حذرًا شديدًا من السائقين وبطئًا في حركة السير خشية وقوع حوادث، فيما لم تتأثر الحركة التجارية والأسواق بسقوط الأمطار.

الاستعداد لمواجهة فصل الشتاء

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه بالاستعداد لمواجهة فصل الشتاء، من خلال خطة تم وضعها لمجابهة موسم الأمطار والسيول، مكلفاً مدير عام غرفة الأزمات والعمليات ورؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء جهات المرافق المعنية، بالالتزام بالتكليفات المحددة، لكل فريق.