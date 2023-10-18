وكيل «زراعة كفر الشيخ»: أعمال جني محصول القطن مستمرة

واصلت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ أعمال جني محصول القطن، إذ جرى تنفيذ يوم جني لمحصول القطن بمركز دسوق ناحية كفر العرب، بحضور باحثي القطن، وبمتابعة وتنفيذ الإرشاد الزراعي بكفر الشيخ، ضمن فعاليات البرنامج الإرشادي، للنهوض بمحصول القطن، وجرى التأكيد على أهمية الجني المحسن، ورية الفطام، وأهمية القيمة الاقتصادية للمحصول.

عمليات جني «القطن» بدأت بالمحافظة منذ سبتمبر

أكد الدكتور ناجح فوزي غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أنّ عمليات جني محصول القطن بدأت بالمحافظة، في شهر سبتمبر الماضي، لافتًا أنّ محصول هذا العام يُبشر بالخير للمزارعين، وذلك نتيجة تكثيف لجان المكافحة والإرشاد الزراعي حملات المكافحة لدودة ورق القطن وديدان اللوز، حيث انخفضت نسب الإصابة في موسم زراعة المحصول هذا العام.

اختيار 91 مجمعًا بالتعاون مع منظومة تسويق القطن

وأوضح «غربية»، أنّ لدى المحافظة 4 مراكز إكثار هي «بيلا، والحامول، والرياض»، أما مركز «مطوبس» فهو إكثار جيزة 96، مشيراً إلى أنّه تم اختيار 91 مجمعاً بالتعاون مع منظومة تسويق القطن، ويتم عقد ندوات عن الجني المحسن، ومتابعة عمليات الجني في الحقول.

جدير بالذكر أنّ محافظة كفر الشيخ تتميز بزراعة قطن طويل التيلة، وتزرع المحافظة ثلث المساحة المنزرعة من المحصول على مستوى الجمهورية بـ84 ألفًا و200 فدان، ومتوسط إنتاجية الفدان من 10 لـ12 قنطارًا.