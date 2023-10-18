مسابقة ثقافية في إلقاء الشعر بمشاركة 30 مبدعا في كفر الشيخ

نظمت إدارة شباب بيلا في محافظة كفر الشيخ مسابقة ثقافية في إلقاء الشعر والزجل بمركز شباب بيلا، بحضور 30 شابا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب التابعة، اليوم الأربعاء، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تهدف لتنمية المهارات الإبداعية الفنية لدى الشباب

من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ المسابقة تهدف إلى تنمية المهارات الإبداعية الفنية والحسية لدى الشباب، وتشجيعهم على نظم الشعر والزجل والتبحر في اللغة العربية الفصحى، وبث روح التنافس بين أعضاء مراكز الشباب، لافتًا إلى أنّ وزارة الشباب والرياضة معنية بتطوير مهارات الشباب المتنوعة ودعم قدراتهم الفنية والرياضية تفعيلًا لدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مسابقة إلقاء الشعر والزجل بمركز شباب بيلا

أُقيمت مسابقة إلقاء الشعر والزجل بمركز شباب بيلا، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومحمد السماحي، مدير إدارة شباب بيلا، وتنفيذ فريق عمل الإدارة.