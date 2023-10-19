رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يصل إلى إسرائيل

كتب:

هانى حسن
09:29 ص | الخميس 19 أكتوبر 2023
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأنّ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وصل إلى إسرائيل.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة، كان أخرها استهداف مستشفى المعمداني في القطاع، وسقوط أكثر من 1000 شهيد فلسطيني بينهم أطفال ونساء.  

اقرأ المزيد:

وزير خارجية بريطانيا: تدمير مستشفى المعمداني في غزة خسارة كبيرة للأرواح البشرية

رئيس وزراء بريطانيا يؤكد أهمية تجنيب الشرق الأوسط المزيد من عدم الاستقرار

بريطانيا تعلن تقديم مساعدات إنسانية بـ10 ملايين جنيه إسترليني لفلسطين

بي بي سي تعتذر عن بث أخبار مضللة بشأن تظاهرات أيدت حماس في بريطانيا

مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن: نعمل على تحسين الأوضاع في غزة