رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يصل إلى إسرائيل

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأنّ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وصل إلى إسرائيل.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة، كان أخرها استهداف مستشفى المعمداني في القطاع، وسقوط أكثر من 1000 شهيد فلسطيني بينهم أطفال ونساء.