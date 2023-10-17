رئيس وزراء بريطانيا يؤكد أهمية تجنيب الشرق الأوسط المزيد من عدم الاستقرار

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أكد أهمية تجنيب الشرق الأوسط المزيد من عدم الاستقرار.

يذكر أن وزير الخارجية سامح شكري، أعلن أن مصر ستقيم مؤتمرا دوليا للسلام في مدينة شرم الشيخ، السبت المقبل، «قمة القاهرة للسلام»، من أجل مناقشة تهدئة الأوضاع في غزة، بعد استمرار القصف الإسرائيلي منذ يوم 7 أكتوبر، وارتفع عدد الشهداء في فلسطين إلى 3061، وسط آلاف من المصابين وانهيار أحياء كاملة في قطاع غزة في ظل استمرار قصف إسرائيلي دون الاستماع إلى الدعوات الدولية التي تطالب بالتهدئة من أجل إدخال المساعدات إلى غزة.