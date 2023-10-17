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بي بي سي تعتذر عن بث أخبار مضللة بشأن تظاهرات أيدت حماس في بريطانيا

كتب:

محمد أيمن سالم
12:20 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
بي بي سي

بي بي سي

أعلنت شبكة قنوات بي بي سي، اعتذارها عن نقلها المضلل لبعض الأحداث، حيث ذكرت أنّ المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين في بريطانيا أيّدوا حركة حماس.

وقالت المذيعة التي قدّمت بيان الاعتذار: « لا أذكر أزمة أو حرب مؤخرا حصدت هذا الكم من الأخطاء الإعلامية على قنوات رئيسية عالمية!».

 

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