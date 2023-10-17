بي بي سي تعتذر عن بث أخبار مضللة بشأن تظاهرات أيدت حماس في بريطانيا

أعلنت شبكة قنوات بي بي سي، اعتذارها عن نقلها المضلل لبعض الأحداث، حيث ذكرت أنّ المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين في بريطانيا أيّدوا حركة حماس.

وقالت المذيعة التي قدّمت بيان الاعتذار: « لا أذكر أزمة أو حرب مؤخرا حصدت هذا الكم من الأخطاء الإعلامية على قنوات رئيسية عالمية!».