بي بي سي تعتذر عن بث أخبار مضللة بشأن تظاهرات أيدت حماس في بريطانيا
كتب:
محمد أيمن سالم
12:20 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
بي بي سي
أعلنت شبكة قنوات بي بي سي، اعتذارها عن نقلها المضلل لبعض الأحداث، حيث ذكرت أنّ المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين في بريطانيا أيّدوا حركة حماس.
وقالت المذيعة التي قدّمت بيان الاعتذار: « لا أذكر أزمة أو حرب مؤخرا حصدت هذا الكم من الأخطاء الإعلامية على قنوات رئيسية عالمية!».
بي بي سي تعتذر عن نقلها المضلل بأن المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين في بريطانيا أيدوا حماس.— Maysaa Al Amoudi ميساء العمودي (@maysaaX) October 16, 2023
لا أذكر أزمة او حرب مؤخراً حصدت هذا الكم من الأخطاء الإعلامية على قنوات رئيسية عالمية!
pic.twitter.com/AQusICBwTe