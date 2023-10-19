«التأمينات» توصي باتباع تجربة مصر في التحول الرقمي لتحسين خدمات التأمين الاجتماعي

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنّ هناك تحديات تواجه أنظمة التأمين الاجتماعي في العالم العربي، منها الشيخوخة السكانية وزيادة البطالة، مؤكدا أنّ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مسؤولة عن تعزيز الأنظمة التأمينية لضمان رفاهية المستقبل.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 2023، تحت عنوان الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد، الذي نظمته القومية للتأمين الاجتماعي.

وأضاف عوض أنّ الهيئة وجدت تطابق بين المشكلات التي تواجه أنظمة التأمين الاجتماعي في العالم العربي ومحاور الإصلاح، وأن الفاصل بين الدول هو السرعة والجدية في إتمام محاور الإصلاح.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنّ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توصي جميع الحاضرين باتباع التجربة المصرية للتحول الرقمي في مجال التأمين الاجتماعي، والتي ساهمت في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وفي ختام كلمته، أعلن عوض تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وعن خالص التعازي لضحايا الحادث الذي وقع أمام مستشفى الأهلي المعمداني، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته والشفاء العاجل للمصابين.