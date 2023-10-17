«التأمينات الاجتماعية»: نمتلك 5 مليارات مستند للمواطنين تحولت إلى الرقمنة

قال اللواء فهيم إدريس، مستشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لشؤون التحول الرقمي، إنَّ المستندات والأوراق الخاصة بالمواطنين كانت تحفظ بشكل عشوائي، مؤكّدًا أنَّه في الوقت الحالي وبعد تطبيق المنظومة الجديدة تمّ رقمنة تلك الملفات لحفظها بشكل منظم لاستدعائها وقت الحاجة.

بناء هناجر لحفظ الملفات المركزية

وأضاف «إدريس» خلال فعاليات اليوم الثاني للملتقى الفني حول المقارنات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين الاجتماعي في الوطن العربي المقام بمدينة الأقصر، أنَّ التأمينات كان لديها 5 مليارات ورقة للتعاملات بالنظام القديم.

وأوضح أنَّ منظومة التعرف على المستندات والأرشيف الإلكتروني، طبقت من خلال مرحلتين، والتي تتمثل في التعرف على تصنيف المستندات، قراءة واستخراج البيانات من المستند، والحفظ على قواعد بيانات الأرشيف الالكتروني، إضافة إلى الأرشفة الالكترونية لجميع الملفات، بجانب بناء هناجر حفظ الملفات المركزية، ونقل الملفات من المقرات الجالية على الجمهورية، وبناء قاعدة بيانات تعريفية للملفات، وحفظ الملفات، واسترجاع الملفات ورفع المستندات المطلوبة.

أهمية الأرشفة الالكترونية لجميع الملفات

وأكّد أهمية الأرشفة الالكترونية لجميع الملفات، وهذا عن طريق بناء هناجر حفظ الملفات المركزية، ونقلها من المقرات الحالية على مستوى الجمهورية، وبناء قاعدة بيانات تعريفية لحفظها، لكي يتمّ استرجاعها وقت الحاجة.