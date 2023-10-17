«التأمينات الاجتماعية»: تنفيذ منظومة التحول الرقمي في 18 شهرا بدلا من 5 سنوات

قال اللواء فهيم إدريس، مستشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للتحول الرقمي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوصى بحوكمة الصرف، وذلك في إطار الدولة لتوفير نظام تأمينات اجتماعية يتميز بأعلى قدر من الخدمة الاستدامة.

وأضاف أن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ منظومة التحول الرقمي في خلال 18 شهرًا، على الرغم من أنه يفترض تنفيذها في فترة حوالي 5 سنوات.

أهداف مشروع التحول الرقمي في التأمينات الاجتماعي

وأضاف إدريس، أنه تم استخدام اعلى التقنيات التكنولوجية، في التحول الرقمي، والفصل بين متلقي طلب الخدمة ومنفذها، والتوسع في أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والإدارة والسيطرة على أنظمة الدولة.

محددات مشروع التحول الرقمي

وأوضح أن محددات المشروع، هي توسيع الحوكمة ورقمنة أداء العمل، وتحقيق الشمول المالي، وابتكار حلول مبتكرة لحل المشكلات، والقضاء على الفساد، وتوفير البيانات لمتخذي القرار.

مراحل التنفيذ لمشروع التحول الرقمي

مرحلة التشغيل، ومرحلة اختبارات النظام، ومرحلة الدمج، ومرحلة بناءء التطبيقات، ومرحلة التحليل والتصميم، ومرحلة إثبات المفاهيم.

ووأكد أن تحديات تنفيذ مشروع التحول الرقمي، تتمثل في البيانات غير المتكاملة، وعدم وجود منظومة متكاملة لإدارة الموارد، بما يؤدي للضعف الرؤية والسيطرة.

منظومة التعرف على المستندات والأرشيف الإلكتروني

وعن منظومة التعرف على المستندات والأرشيف الإلكتروني، فقال «إدريس» إنها تتمثل في مرحلتين، الأولى في التعرف على تصنيف المستندات، وقراءة واستخراج البيانات من المستند، والحفظ على قواعد بيانات الأرشيف الإلكتروني، والثانية تتمثل في الأرشفة الإلكترونية لجميع الملفات، وبناء هناجر حفظ الملفات المركزية، ونقل الملفات من المقرات الجالية على الجمهورية، وبناء قاعدة بيانات تعريفية للملفات، وحفظ الملفات، واسترجاع الملفات ورفع المستندات المطلوبة.

وأوضح «إدريس»، أن خدمات المنصة الالكترونية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ستتيح نحو 102 خدمة للمواطن.

وجاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني للملتقى الفني حول المقارنات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين والضمان الجتماعي في الوطن العربي، المقام في مدينة الأقصر.