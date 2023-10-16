«التأمينات الاجتماعية» تكشف تفاصيل خطة استثمار أموال الهيئة في العقارات

كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تفاصيل خطة استثمار أموال الهيئة في العقارات، موضحا أنه جرى شراء أراضي على مساحة 1795 فدانا على طريق مصر السويس، محصورة بين الرحاب ومدينتي.

شراء مساحة الأراضي من شركة مصر الجديدة للإسكان

وأضاف أنه جرى شراء مساحة الأراضي من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وجار التخطيط إلى تقسيم الأراضي وتطويرها بالشراكة مع مطوريين عقاريين، وبمجرد الوصول لاتفاق يعلن عنها.

وأوضح أن أموال الهيئة 75% منها تستثمر في سندات وأذون خزانة، كونها تحقق أعلى عائد دون وجود أي مخاطرة نهائيا، والـ25% تستثمر في صندوق استمثار أموال التأمينات من خلال مجموعة من كبار الاستثماريين في مصر.

وصدر قرار بتشكيل مجلس الأمناء من قبل رئيس مجلس الوزراء وهم من يقوموا بتوجيه تلك النسبة على قطاعات أخرى، مشيرا إلى أن 8% موجه للاستثمار في البورصة لدى الشركات التي لديها نسبة ربح عالية ونسبة أخرى ستوجه للاستثمار العقاري، ليوجد سيولة مالية في الهيئة تشبعها لمدة شهرين مقبلين، كاشفا أن الهيئة تصرف 32 مليار جنيه شهريا.

جاء ذلك على هامش فعاليات الملتقى الفني حول المقارنات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي في الوطن العربي، بحضور لفيف من دول الوطن العربي.

تحديات تواجهها قضايا التأمينات الاجتماعية

ومن جهة أخرى، قال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن قضايا التأمينات تواجه العديد من التحديات، كالاستدامة المالية لصرف المعاشات، في ظل التغييرات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، منها ارتفاع معدلات التضخم والاحتياطات المالية.

وأضاف أن الهدف من الملتقى يكمن في عرض التجارب العربية للتأمينات الاجتماعية، للحفاظ على استمرارية واستدامة الأنظمة التأمينية، مشيدا باستضافة مصر الملتقى الفني حول المقارنات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي في الوطن العربي، بمشاركة منظمة الإيسا للضمان الاجتماعي، ودول الوطن العربي التي استطاعت الحضور، وهذا نظرا للظروف السياسية التي تمر بها المنطقة العربية في الوقت الراهن.

وأكد أن التجربة المصرية في التأمينات الاجتماعية، التي طبقها الرئيس السيسي، لقيت إعجابا واسعا من قبل الدول العربية المشاركة.

جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الفني حول المقارنات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي في الوطن العربي، بحضور لفيف من دول الوطن العربي.