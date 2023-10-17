«التنمية المحلية» تتلقى تقريرا عن مواجهة الزيادة السكانية في 3 محافظات

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أهمية تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال هذه المرحلة بالقضية السكانية، والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع، وفقا لرؤية مصر 2030، والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ومن أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها، بالإضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكاني.

جهود وحدات السكان

وفي سياق متصل، تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا حول جهود وحدات السكان في محافظات الجيزة والقليوبية وقنا، لخدمة القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها، ففي محافظة الجيزة قامت وحدة سكان مركز ومدينة كرداسة، بتفعيل مبادرة صحتنا في بيئتنا، وتنفيذ مبادرة للتشجير على طريق المريوطية بكفر حكيم لخلق منظر جمالي للطريق، و3 ندوات تثقيفية منها ندوة بمركز شباب كفر عمار بمركز العياط، في إطار مبادرة «خلفتك مسؤليتك.. احسبها صح»، وبمشاركة الصحة والرائدات الريفيات والشباب والرياضة، وتم خلالها الحديث عن الزيادة السكانية وآثارها على الأسرة والمجتمع والتنمية، كما تناولت وسائل تنظيم الاسرة ومدى توافرها .

ندوات توعية في محافظة القليوبية

وفي محافظة القليوبية، نظمت وحدة سكان حي غرب شبرا الخيمة ندوة توعوية عن خطورة الزواج المبكر، وأضرار الإنترنت والتنوية عن ترشيد المياه والكهرباء، كما تم تنظيم ندوة توعوية عن تعريف المراهقة والتربية الإيجابية.

وفي محافظة قنا، قامت وحدة السكان بديوان عام المحافظة بتنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية رفاعة التابعة لمركز قوص، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا، لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".