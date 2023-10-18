محافظ دمياط تبحث مع وفد من الأمم المتحدة تحقيق أهداف التنمية المستدامة

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط مع ممثلي قسم التقييم التابع لمكتب الرقابة الداخلية بالأمم المتحدة بنيويورك، وذلك لاستعراض أبرز أوجه التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دمياط.

والتقت محافظ دمياط، مع ممثلى قسم التقييم والتفتيش بمكتب خدمات الرقابة الداخلية بالأمم المتحدة، لمناقشة مدى فعالية البرامج التي تم تنفيذها فى إطار التعاون بين المحافظة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وما أسفرت عنه من نتائج تتفق مع الخطة الاستراتيجية لموئل الأمم المتحدة خلال الفترة 2023، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

مشروعات تحقق أهداف التنمية المستدامة

واستعرضت «عوض»، أبرز أوجه التعاون مع البرنامج لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أشارت إلى ما تم تنفيذه من نتائج جاءت من خلال مشروع محطة معالجة صرف صحي طبل، والتي تم تنفيذها بتكنولوجيا مبتكرة ساهمت في حل مشكلة الصرف الصحي بالقرية، وتغطيتها بتلك الخدمة، وتحسين جودة الحياة بها، بجانب ما قدمه المشروع من تطوير لقدرات العاملين بهذا المجال.