فيلم «فوي فوي فوي» يحقق 172 ألف جنيه إيرادات في دور العرض

حقق فيلم «فوي فوي فوي» نجاجا كبيرا في دور العرض خلال الأيام الماضية، إذ تصدر المركز الأول بين الأفلام الأخرى المنافسة، والبالغ عددها 9 أفلام.

إيرادات فيلم «فوي فوي فوي»

وأكد الموزع السينمائي، محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن» أن فيلم فوي فوي فوي حقق إيرادات أمس وصلت إلى 172ألف جنيه بدور العرض، وحافظ على المركز الأول بشكل يومي، يليه أفلام الخميس الجاي، حسن المصري، وش في وش، العميل صفر، أولاد حريم كريم، بيت الروبي، دولارات دولارات، مستر إكس، البعبع.

قصة فيلم «فوي فوي فوي»

قصة فيلم فوي فوي فوي تدور حول شاب فقير يحلم بالهجرة للخارج، يجسد دوره محمد فراج، ويقرأ بالصدفة وجود فريق للمكفوفين يستعد لأداء مباراة في دولة أوروبية، ويزعم أنه كفيف بصحبة أصدقاءه ويشترك معهم، وبالفعل يسافرون للخارج وتقابلهم مفاجآت غير متوقعة.

أبطال فيلم «فوي فوي فوي»

فيلم فوي فوي فوي بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، حنان يوسف، طه دسوقي، أمجد الحجار، بسنت شوقي، لبنى ونس، محمد عبدالعظيم، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي.