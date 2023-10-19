أستاذ علوم سياسية: الرئيس السيسي تمكن من توصيل رسالة واضحة للعالم

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه على مدار الفترة الماضية عملت الدولة المصرية جاهدةً من أجل دعم الأهالي في قطاع غزة، مُستعملةً في ذلك كافة السبل الممكنة من أجل جلب السلام إلى الأراضي الفلسطينية.

الإصرار على دخول المساعدات لقطاع غزة

وأكد فهمي أن الرئيس السيسي تمكن خلال خطاباته التي ألقاها خلال الفترة الماضية منذ بداية القصف على قطاع غزة، أن يرسل للعالم كله موقف الدولة المصرية من الأحداث الجارية بكل وضوح، كما أنه كان حريصا دوما على إعلان رسائل مهمة في كل مرة يتحدث فيها على المطالبة بوقف إطلاق النار، إلى الإصرار على دخول المساعدات لقطاع غزة، والعمل على تحديد مسار للقضية الفلسطينية.

وأشاد أستاذ العلوم السياسية بخطاب الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي، والذي تضمن عدة رسائل مهمة، تؤكد مدى أهمية الحفاظ على الأمن القومي المصري وأن الدولة المصرية لن تتهاون في هذا الأمر.

موقف دولي قوي وتنسيق بين الأطراف

وأكد فهمي أن الوضع الحالي في المنطقة يحتاج إلى موقف دولي قوي، والتنسيق بين جميع الأطراف من أجل التمكن من اتخاذ القرارات السليمة في هذا التوقيت الدقيق، كما لفت إلى أهيمة الحفاظ على أمن مصر القومي، وأشاد بحرص الرئيس الواضح على هذا الأمر، وأضاف: «الجميع يثمن موقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية وتأكيده على أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في هذا الأمر».