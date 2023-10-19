رئيس جامعة سوهاج يوجه بزيادة نقاط التبرع بالدم لدعم الفلسطينيين

تفقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، حملة التبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطينيين، والتي تنظمها الجامعة لمدة أسبوع بالتعاون مع وزارة الصحة، ومؤسسة حياة كريمة وطلاب من أجل مصر في الجامعة.

زيادة نقاط التبرع بالدم

ووجّه النعماني بزيادة نقاط التبرع بالدم، نظرًا لإقبال الطلاب للمشاركة في الحملة في مقري الجامعة الجديد والقديم، كما وجه بزيادة عدد الساعات المخصصة للتبرع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وسعي الدولة المصرية للتخفيف من معاناة سكان القطاع، سواء بتحركات دبلوماسية أو مساعدات من مؤسسات المجتمع المدني أو تبرعات من المواطنين وطلبة الجامعات.

تفاعل الطلاب مع القضية الفلسطينية

وأكد النعماني أنه منذ الإعلان عن الحملة وجد تفاعلًا كبيرًا من الطلاب لتقديم الدعم والمشاركة في التبرع، والتضامن إنسانيًا لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، مضيفًا أنّ الحملة شهدت اليوم تزايد الأعداد وخصوصا عقب القصف الإسرائيلي المتعمد لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة.